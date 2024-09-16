Осуждена врио руководителя филиала Центра медицины катастроф МЧС
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Временно исполняющая обязанности руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области" осуждена в получении взятки, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"10 сентября т.г. приговором Таразского городского суда №2 оглашен приговор в отношении вр.и.о. руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области" Махашевой А.О. и инспектора по кадрам этого же филиала Калмуратовой Л.Т", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера.
Им назначено наказание в виде 4 и 3,6 лет лишения свободы соответственно с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
На основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса срок отбывания наказания отсрочен на 4 года в связи с наличием малолетних детей.
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