Осуждена бухгалтер спортшколы, которая перечислила себе и родным 50 млн тенге

В ЗКО осуждена бухгалтер спортивной школы, которая перечислила себе и своим родственникам почти 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы.



Из материалов дела следует, что 35-летняя Анаргуль Жумашева с 2018 года работала главным бухгалтером областной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта. Директор учреждения доверил ей свою электронную цифровую подпись, пароли и коды от приложений "Е-Токен" и "Authenticator", чтобы она могла своевременно перечислять заработную плату сотрудникам. Жумашева перечислила себе, своей матери, братьям, снохе, младшей сестре и подруге деньги, хотя данные родственники фактически не работали в спортшколе.

"Вырученные средства бухгалтер тратила на свои нужды. В общей сложности Анаргуль Жумашева своими действиями причинила ущерб государству в размере 49,6 миллиона тенге", – указывается в приговоре.

Подсудимая свою вину признала в полном объёме и раскаялась. Она заявила, что действовала по своей инициативе и тратила деньги по своему усмотрению. И попросила суд назначить ей нестрогое наказание и отсрочить ей его на более поздний срок, так как она с супругом воспитывает детей возраста 1,6 года и один месяц.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что совершенное Жумашевой преступление является тяжким, а из всей суммы ущерба подсудимая возместила лишь малую часть. За несовершеннолетними детьми Жумашевой вполне может ухаживать их отец.

Приговором суда Анаргуль Жумашева признана виновной по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также осужденная должна возместить причиненный государству ущерб. Кроме этого, суд запретил ей занимать должности на госслужбе и должности, связанные с финансами, в течение десяти лет. Её взяли под стражу в зале суда.

Жумашева решила обжаловать приговор, дело рассматривается в областном суде.