Осужден водитель внедорожника, который насмерть сбил школьника в Караганде

В Караганде осужден водитель внедорожника, который насмерть сбил 12-летнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

ДТП произошло в 7:47 утра 6 февраля на пешеходном переходе по улице Аманжолова, когда мальчик направлялся в школу. Когда он прошёл половину дороги и ступил на вторую половину, его сбил внедорожник Toyota 4Runner, протащив несколько метров и переехав передними колесами. По словам 51-летнего водителя, он не заметил пешехода, поскольку было ещё темно.

Водителю внедорожника огласили приговор – два года колонии-поселения. Столь мягкое наказание назначено по той причине, что наезд произошел неумышленно. Водитель был трезвый, не скрывался с места ДТП, сам вызвал все оперативные службы, раскаялся.

"Признать подсудимого виновным по статье 345 часть 3 УК и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, а также лишить права управления транспортным средством сроком на пять лет", – вынес приговор суд.