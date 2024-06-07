Осужден вице-президент "Казахфильма"
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Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова Жубандыкова С.С, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.
"Он осужден за хищение Бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу Или, Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству", - говорится в сообщении.
Приговором суда Жубандыкову С.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.
Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.
Приговор в законную силу не вступил.
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