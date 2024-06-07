Осужден вице-президент "Казахфильма"

Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова Жубандыкова С.С, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

"Он осужден за хищение Бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу Или, Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству", - говорится в сообщении.

Приговором суда Жубандыкову С.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.



Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.

Приговор в законную силу не вступил.