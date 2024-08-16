Осужден спортивный директор футбольного клуба "Жетісу"

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.



Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста.



Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.



Приговор суда не вступил в законную силу.