  • 17 Августа, 02:27
  • BAIGENEWS

Осужден спортивный директор футбольного клуба "Жетісу"

Вчера, 09:35
АВТОР
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Instagram Вчера, 09:35
Вчера, 09:35
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Фото: Instagram

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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