Осужден начальник ДУИС по СКО

Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Мустафинова А, передаёт BaigeNews.



Он признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.



Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.



Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.



Приговор в законную силу не вступил.



Кроме того, по результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом Министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.



В частности, председателю Комитета полковнику юстиции Джанибекову Т. объявлен выговор, его заместителю генерал-майору юстиции Аюбаеву М., начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.



Этим же приказом, Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.