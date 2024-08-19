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Осужден начальник ДУИС по СКО

Сегодня, 14:29
АВТОР
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govoritnotariat.com Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
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Фото: govoritnotariat.com

Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Мустафинова А, передаёт BaigeNews.

Он признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, по результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом Министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.

В частности, председателю Комитета полковнику юстиции Джанибекову Т. объявлен выговор, его заместителю генерал-майору юстиции Аюбаеву М., начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.

Этим же приказом, Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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