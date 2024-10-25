Осужден карагандинец, убивший жену на глазах у детей

В Караганде вынесли приговор 51-летнему мужчине, который убил жену на глазах у детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Назначить Таймасову наказание в виде 14 лет в уголовно-исправительной системе средней безопасности. Срок отбывания исчислять с момента задержания. В пользу потерпевшей Умирзаковой взыскать за моральный вред 20 млн тенге", – сказала судья Самал Аринова.

Трагедия произошла в конце апреля. В тот день супруги долго ссорились из-за того, что глава семьи месяц не работал. К тому же выпивал. Дети даже вызвали участкового. Тот приехал, принял заявление, но задерживать дебошира не стал. Как только полицейский уехал, мужчина схватился за нож и нанёс им три удара.

Гульмира Таймасова скончалась по дороге в больницу. На процессе осуждённый во всём признался и раскаялся. Его адвокат настаивал на девяти годах заключения, но судья вынесла более суровый приговор. Двоих детей пары 15 и 17 лет теперь будет воспитывать бабушка – мать убитой. Ей 81 год.