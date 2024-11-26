Осужден глава туркестанской областной ветслужбы

Судом г. Туркестан осужден руководитель ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии Бегманов Б., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", - говорится в сообщении.

Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.



Судебный акт не вступил в законную силу.