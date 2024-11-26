Осужден глава туркестанской областной ветслужбы
Руководителя ветеринарной службы признали в злоупотреблении полномочиями.
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
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Судом г. Туркестан осужден руководитель ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии Бегманов Б., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", - говорится в сообщении.
Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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