Судом Жанаозенского района Мангистауской области оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz.



Болат Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств.



Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.