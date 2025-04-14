Осужден экс-директор Казахского газоперерабатывающего завода
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
100Фото: pixabay.com
Судом Жанаозенского района Мангистауской области оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz.
Болат Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств.
Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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