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Осужден экс-директор Казахского газоперерабатывающего завода

Сегодня, 10:19
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: pixabay.com

Судом Жанаозенского района Мангистауской области оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz.

Болат Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств.

Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. 

Судебный акт в законную силу не вступил.

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