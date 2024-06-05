Осужден директор Ветеринарной службы южной столицы
Сегодня, 10:17
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Сегодня, 10:17Сегодня, 10:17
169Фото: news.1777.ru
Районным судом №2 Медеуского района г. Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р., передаёт BaigeNews.
Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки.
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности.