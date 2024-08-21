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Осужден директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Мангистауской области

Сегодня, 10:29
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: sud.gov.kz

Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М., передаёт BaigeNews.

Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

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