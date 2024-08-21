Осужден директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Мангистауской области
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
121Фото: sud.gov.kz
Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М., передаёт BaigeNews.
Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.
Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.