Осужден бывший заместитель руководителя ДЭР по Кызылординской области
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
258Фото: d-russia.ru
Алматинским городским судом осуждены бывший заместитель руководителя Департамента по экономическим расследованиям по Кызылординской области Касымбаев А. и предприниматель Сакенов Ж, передаёт BaigeNews.
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий г.Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.
Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор вступил в законную силу.