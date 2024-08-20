Осужден бывший заместитель руководителя ДЭР по Кызылординской области

Алматинским городским судом осуждены бывший заместитель руководителя Департамента по экономическим расследованиям по Кызылординской области Касымбаев А. и предприниматель Сакенов Ж, передаёт BaigeNews.



Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий г.Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.



Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.



Приговор вступил в законную силу.