Осудившая квадроберов Миа Бойка переживает из-за травли

Скандал вокруг российской певицы Мии Бойки не утихает. Из-за оскорбления в адрес девочки-квадробера на певицу обрушилась волна хейта. В Сети же нашли повод для травли самой Мии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Миа Бойка появилась в своем блоге в слезах и пожаловалась, что попала под волну критики. Однако задело исполнительницу за живое не осуждение ее отношения к квадроберам, а оскорбление от рэпера. Дело в том, что в одном из треков исполнитель OG Buda спел: "Выглядит как Миа Бойка, только она стройная". Сама девушка такую рифму не оценила.

"Не надо мне говорить, что это жанр такой. Мне без разницы. Я не рэпер. Я народные песни выпускаю добрые, не матерюсь в треках, никого не трогаю, никого не задеваю, я с вами вообще никак не соприкасаюсь — ни в песнях, ни в жизни, ни в карьере. Когда столько рэперов накинулись на одну девочку… Почему вы считаете, что это нормально? Я не разрешала себя оскорблять", — расплакалась Миа.

Оказалось, что исполнительница сильно переживает из-за веса и не может адекватно реагировать даже на намеки на полноту. До такого состояния ее довели люди, которые осуждали ее фигуру.

"Я искренне не понимаю, что я сделала людям публичным некоторым, с которыми я абсолютно не знакома. Что им дает право меня публично оскорблять? Я терпела все, но у каждого человека есть какие-то слабые стороны. Много лет меня мой бывший продюсер жестко принижал за мой лишний вес, после чего я просто перестала жрать, от слова совсем. Я похудела на 15 килограммов. И когда меня на всю страну называют жирной…" — жалуется она.

Как признается артистка, она все еще не может принять свою внешность и пытается решить эту проблему с психологом. Звезде не нравятся "большие руки", "какие-то не такие ноги" и "большое лицо". Из-за недоедания у нее начался гастрит, а операторам было велено снимать певицу только с определенного ракурса.

К слову, на хейт, который полетел в Мию после истории с девочкой-квадробером, она реагировала не так эмоционально.