В Казахстане участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются работниками портала eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414, передаёт BaigeNews.kz.

Они стремятся выманить у граждан личные данные, коды из SMS и даже получить удалённый доступ к телефону.

Важно помнить:

Никогда не сообщайте коды из SMS от 1414, а также ключи ЭЦП посторонним;

Не переходите по подозрительным ссылкам — даже если они приходят якобы от госорганов;

Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;

При малейших сомнениях перезвоните в колл-центр 1414 и уточните информацию.

Полезные номера:

1414 — официальный контакт-центр по вопросам госуслуг;

102 — для экстренного сообщения о мошенничестве в полицию.

Портал eGov.kz официально заявляет, что не использует бизнес-аккаунты и не рассылает сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).

Берегите свои данные и доверяйте только официальным источникам.

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