Осторожно, мошенники: казахстанцам приходят фейковые сообщения от 1414
Ложные SMS от 1414 — как не попасться на удочку мошенников.
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В Казахстане участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются работниками портала eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414, передаёт BaigeNews.kz.
Они стремятся выманить у граждан личные данные, коды из SMS и даже получить удалённый доступ к телефону.
Важно помнить:
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Никогда не сообщайте коды из SMS от 1414, а также ключи ЭЦП посторонним;
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Не переходите по подозрительным ссылкам — даже если они приходят якобы от госорганов;
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Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
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При малейших сомнениях перезвоните в колл-центр 1414 и уточните информацию.
Полезные номера:
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1414 — официальный контакт-центр по вопросам госуслуг;
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102 — для экстренного сообщения о мошенничестве в полицию.
Портал eGov.kz официально заявляет, что не использует бизнес-аккаунты и не рассылает сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).
Берегите свои данные и доверяйте только официальным источникам.
Ранее мы писали о том, что астанчанин поверил TikTok-экстрасенсу и отдал ему десятки тысяч тенге.
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