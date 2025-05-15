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  • 15 Мая, 17:03
  • BAIGENEWS

Осторожно, мошенники: казахстанцам приходят фейковые сообщения от 1414

Ложные SMS от 1414 — как не попасться на удочку мошенников.

Сегодня, 16:54
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pxhere.com Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: pxhere.com

В Казахстане участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются работниками портала eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414, передаёт BaigeNews.kz.

Они стремятся выманить у граждан личные данные, коды из SMS и даже получить удалённый доступ к телефону.

Важно помнить:

  • Никогда не сообщайте коды из SMS от 1414, а также ключи ЭЦП посторонним;

  • Не переходите по подозрительным ссылкам — даже если они приходят якобы от госорганов;

  • Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;

  • При малейших сомнениях перезвоните в колл-центр 1414 и уточните информацию.

Полезные номера:

  • 1414 — официальный контакт-центр по вопросам госуслуг;

  • 102 — для экстренного сообщения о мошенничестве в полицию.

Портал eGov.kz официально заявляет, что не использует бизнес-аккаунты и не рассылает сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).

Берегите свои данные и доверяйте только официальным источникам.

Ранее мы писали о том, что астанчанин поверил TikTok-экстрасенсу и отдал ему десятки тысяч тенге.

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