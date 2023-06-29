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Осторожно, горячо: назван рейтинг наиболее пожароопасных регионов страны
По итогам января-апреля текущего года в стране зарегистрировано 51 уголовное правонарушение в сфере несоблюдения требований пожарной безопасности, что на 1,9 процента (или один случай) меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.
Для справки: в аналогичном периоде предыдущего года в Казахстане зарегистрировали 52 правонарушения в секторе, минус 13,3 процента за год.
В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений в сфере пожарной безопасности зарегистрировано в столице: шесть случаев против десяти годом ранее.
Далее идут Актюбинская, Костанайская (по пять правонарушений в каждом регионе), а также Акмолинская, Жетысуская, Карагандинская, Павлодарская (по четыре правонарушения в каждом регионе) области.
При этом в двух регионах - Абайской области и Шымкенте - правонарушений в секторе не было зарегистрировано. Напомним, летом в Абайской области при тушении лесного пожара погибли люди. 12 июня 2023 года было объявлено в стране траурным днём.
По итогам четырёх месяцев текущего года жертвам уголовных правонарушений по несоблюдению пожарной безопасности стали 50 человек, на 8,7 процента больше, чем годом ранее. Среди жертв 25 женщин. Две жертвы - учащиеся, один пенсионер.
В числе жертв были люди разных возрастов: пять детей младше 11 лет, шесть человек в возрасте 21–29 лет, 13 человек — 30–39 лет, 10 человек — 40–49 лет, 9 человек — 50–59 лет, 7 человек — 60 лет и старше.
Установленный материальный ущерб от правонарушений составил 7,4 млрд тг, в том числе физическим лицам — 7,4 млрд тг, юридическим лицам — 18,9 млн тг.
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