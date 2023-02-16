"Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме

Фото: pulse.mail.ru

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отказался отвечать на вопрос журналистов, какая одежда из его гардероба произведена в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Журналисты хотели выяснить, насколько глава ведомства патриотичен и как поддерживает на практике отечественных производителей.

"Что-то не так? У меня принцип такой, я хочу чтобы вы знали, я на личные вопросы не отвечаю. Я сюда пришел работать, у меня есть должностные обязанности, пожалуйста, по ним можете задавать любые вопросы. Что касается меня, моей семьи и личной жизни, позвольте то оставить при себе", - заявил он в кулуарах сената.

Напомним, в феврале 2019 года СМИ обратили внимание на высказывание Серика Жумангарина, который занимал тогда должность вице-министра национальной экономики. В кулуарах его спросили о тарифах, но он попросил его "не бесить".

"Ну, конечно, мероприятие про малый и средний бизнес, а вы меня про тарифы пришли здесь спрашивать. Приходите ко мне официально, я вам про тарифы все расскажу, от и до. Жынымды келтірмеңізші ("Не бесите меня")!" - вспылил тогда Жумангарин.

Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции направило письмо экс-министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с требованием провести профилактическую работу с подчинёнными после грубого поведения вице-министра Серика Жумангарина.