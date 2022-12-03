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Оставшиеся без присмотра дети погибли в результате пожара в Шу
Дети пяти и двух лет погибли в городе Шу Жамбылской области при пожаре в частном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Трагедия случилась ночью 2 декабря. В доме загорелись домашние вещи и мебели.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 23:55, огнеборцы прибыли на место через три минуты. Огонь локализован в 00:10 и ликвидирован в 00:35. Пожарные обнаружили в доме тела двоих детей: 2017 и 2020 годов рождения.
"На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. По предварительным данным, мать погибших детей — гражданка 1989 года рождения — оставила детей дома и ушла, закрыв снаружи дверь", — сообщили в министерстве.
Руководитель пресс-службы ведомства Руслан Иманкулов уточнил, что к этой семье сотрудники ДЧС уже приходили с профилактической беседой и разъясняли правила пожарной безопасности. Пожарные посещали дома частного сектора с традиционными рейдами перед началом отопительного сезона, 22 октября этого года они также устанавливали датчики угарного газа.
По факту пожара отдел полиции Шуского района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Полицейские ведкт следствие.
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