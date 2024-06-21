Оставленный с няней двухлетний ребёнок погиб в Астане

Обстоятельства смерти двухлетнего ребёнка расследуют в Астане. Подозреваемая задержана. В соцсетях утверждают, что это няня, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – уточнили в ведомстве.

Няня ли это, в полиции не комментируют.