  • 14 Августа, 03:21
  • BAIGENEWS

Оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска

Сегодня, 02:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16
134
Фото: МЧС РК

13 августа 2023 года в Усть-Каменогорске  в девяти этажном жилом доме по адресу Набережная имени Славского, в квартире на седьмом этаже произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах огонь был ликвидирован на площади 20 кв.м. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг никого не было.

"Жертв и пострадавших нет. Предварительно причиной пожара послужило – несоблюдение требований пожарной безопасности  при эксплуатации электрооборудования, оставленный в сети сотовый телефон", - сообщили в МЧС.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава  и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Самое читаемое

Наверх