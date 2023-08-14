Оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска

13 августа 2023 года в Усть-Каменогорске в девяти этажном жилом доме по адресу Набережная имени Славского, в квартире на седьмом этаже произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах огонь был ликвидирован на площади 20 кв.м. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг никого не было.

"Жертв и пострадавших нет. Предварительно причиной пожара послужило – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, оставленный в сети сотовый телефон", - сообщили в МЧС.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.