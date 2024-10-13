Оставленный на автопарковке катер вызвал вопросы у жителей Актау
Сегодня, 05:17
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Сегодня, 05:17Сегодня, 05:17
111Фото: lada.kz
Оставленное на автопарковке в Актау судно вызвало вопросы у местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По словам жителей дома №26 14-го микрорайона, катер "Barracuda" уже долгое время находится на территории парковки. Люди встревожены тем, что прицеп держится на кирпичах, а должна быть специальная подножка. У жителей также вызвала вопросы законность стоянки плавательного средства.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что владелец катера имеет полное право его парковать.
"Он установлен на прицепе. Нарушений с его стороны нет", – ответили в полиции.
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