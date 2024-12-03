Оставили ребёнка в аэропорту: Air Astana подала апелляцию на решение суда
Ранее суд обязал авиакомпанию выплатить матери девочки компенсацию в 5 млн тенге.
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Авиакомпания Air Astana подала апелляционную жалобу на решение суда, назначившего выплату компенсации матери девочки, которую не пустили на рейс и оставили одну в аэропорту. Об этом сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, передаёт BaigeNews.kz.
"По делу Зере Air Astana подала апелляционную жалобу на решение Турксибского районного суда Алматы. Надеюсь Алматинский городской суд поставит наконец точку, и мама ребёнка получит возмещение морального вреда", - написал он в Telegram.
Ранее казахстанка Жазира Мусина на своей странице в соцсетях рассказала о том, что одна из её 12-летних двойняшек не смогла вылететь из Астаны в Уральск казахстанским лоукостером FlyArystan. Она с сестрой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта девочке не хватило места на борту. Ребёнок остался один без присмотра взрослых в аэропорту.
В соцсетях Жазира Мусина писала, что в авиакомпании ей предлагали компенсацию в четыре миллиона тенге, однако женщина отказалась.
Позже инцидент прокомментировали в КГА, заявив что авиакомпанию привлекут к ответственности за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.
В октябре суд обязал перевозчика выплатить матери Зере моральную компенсацию в размере пяти миллионов тенге.
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