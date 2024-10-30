Оставили без машин и денег: Сотрудников автосалона в Алматы подозревают в мошенничестве

Десятки алматинцев остались без своих автомобилей. Они отдали их компании, которая обещала машины продать. Хозяева переоформили авто на директора организации. В итоге деньги так и не получили, а сотрудники автосалона перестали выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Обманутые автовладельцы собрались у здания алматинской прокуратуры.

"Пришла в салон, оставила машину. Через примерно месяц сказали, что есть покупатели. Они так и объяснили, что "сперва в компанию поступят, потом на ваш счёт отправим". Но никаких денег нет", - рассказала Кымбат Абдумуталип.

Арлан Абдраимов опубликовал объявление на популярном сайте. Мужчина планировал продать машину за 11 миллионов тенге. С ним связались представители автосалона и предложили свои услуги. Заявили, что у них уже есть потенциальный покупатель. Владелец иномарки без доли сомнения переоформил авто на директора компании. С тех пор мужчина больше не видел свою машину. Обещанные деньги тоже не получил.

"Менеджер Олжас позвонил и сказал: "Мы ищем машину для клиента, у которого есть одобрение в банке. У нас есть 100%-ный клиент, который купит у вас машину при условии, если вы к нам приедете, мы машину оценим". На 14-й рабочий день, когда уже срок подходил, я приехал к ним в офис. Спросил, когда будет оплата. Они сказали, сегодня-завтра. Местоположение моей машины до сих пор неизвестно", - сообщил мужчина.

Люди говорят, представители компании планировали удерживать от полной стоимости автомобиля комиссию в размере 500 тысяч тенге. При этом автовладельцы лично не были знакомы с будущими покупателями.

"Они говорили: "У нас есть готовый покупатель". Якобы женщина планировала подарить авто своему сыну. Я в лицо не видел их. Клиенту понравился автомобиль. Обещали, что деньги поступят в течение трёх-семи дней. Но денег до сих пор нет", - сказал Толеби Оналов.

Как утверждают собравшиеся, компания больше не работает по прежнему адресу. В прокуратуре сообщили, что заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Подозреваемых трое. Все они представители автосалона. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания. А практически у всех машин уже новые хозяева.

"Многие машины изначально были водворены на штрафстоянку. Потом по указанию прокуратуры Медеуского района под сохранную расписку отданы некоторым владельцам. После того как мы узнали об этом, прокуратурой города дано указание о том, чтобы водворить все эти машины обратно на штрафстоянку", - пояснил прокурор Бакдаулет Калиев.

Обманутые алматинцы надеются, что смогут вернуть потерянные машины. А подозреваемым за мошенничество в крупном размере грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.