Просто отключил мозг и шёл до конца: Курбанов рассказал, как ему удалось завоевать медаль

Завоевавший историческое "серебро" гимнаст Нариман Курбанов признался, что мечтать об олимпийской награде стал в возрасте 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Я подошёл к коню, перед тем, как сделать комбинацию, и просто оставил всю работу телу. Просто мозг отключил и шёл до конца. Сам не могу объяснить, как именно я прошёл от и до. На автомате я эту комбинацию делал многие годы. И, наконец, я смог выйти и сделать ее от и до. Если брать в расчет нынешний олимпийский цикл, я часто падал в конце программы. И не потому, что у меня не получалось что-то по технике и тактике. Именно психологически я сдавался, не доводил до конца. Весь этот опыт я собрал сегодня и сделал всё, что надо было, на самом важно турнире", — рассказал казахстанец после награждения.

Он признался, что за годы своей карьеры приучился выступать и первым, и последним.

"Единственный плюс, что я подходил первым — я не видел оценок соперников. Это на меня не давило. Если бы я увидел 15, 5 от ирландца, то возможно, что я бы запаниковал. А так я вышел первый, сделал и все уже шли за мной. После того, как представили медаль Олимпиады в Сети, я охранил картинку у себя в закладках. Перед каждым соревнованием в сезоне я смотрел на нее. И ставил цель, шёл к ней", — отметил Курбанов.

По его словам, это долгожданная награда для всей страны.

"Олимпиада в детстве не была какой-то моей мечтой. Годам к 18, когда я осознал, что я могу попасть на ОИ и биться за награду, тогда и поставил цель. Шёл к ней планомерно. Я очень счастлив. Знаю, как именно в нашей стране воспримут эту медаль, сколько эмоций она вызовет. И мне сейчас хорошо от того, что творится в стране, нежели от того, что я держу эту медаль", — делится гимнаст.

Напомним, что Курбанов стал вторым в упражнении на коне и принёс стране четвёртую по счёту медаль. Его "серебро" стало первой медалью в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.

Эмоции родных и близких Наримана на его "серебро" Олимпиады в Париже попали на видео.