"Оставил уникальное наследие". Токаев направил соболезнования родным Наума Шафера

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Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного в Казахстане музыковеда и коллекционера Наума Шафера, который скончался на кануне на 92-ом году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Наум Григорьевич прошёл большой жизненный путь и оставил уникальное литературно-музыкальное наследие, был мудрым наставником для молодого поколения. Делом всей его жизни стала уникальная многотысячная коллекция музыкальных произведений и книг, в том числе записи казахских народных мелодий. Светлая память о Науме Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

Накануне стало известно о кончине легендарного павлодарца, основавшего музей грампалстинок "Дом Шафера".

Наум Шафер родился 13 января 1931 в Кишинёве. В 1941 году был депортирован вместе с родителями и младшим братом в Казахстан.

Он музыковед, коллекционер, композитор и литературовед. Кандидат филологических наук, профессор кафедры русской филологии Павлодарского государственного педагогического института и с 1996 года — Павлодарского государственного университета имени Торайгырова.

Занимался творчеством Бруно Ясенского и Михаила Булгакова, публиковал статьи по истории бардовской песни, творчеству Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, методике преподавания классической и современной литературы и музыки в средней школе.

Отдельными изданиями вышли биография Исаака Дунаевского и его эпистолярное наследие, собранное и прокомментированное Шафером.

Собранная Наумом Шафером коллекция из 25 тысяч граммофонных и патефонных пластинок составила основу музея "Дом Шафера" в Павлодаре. В нём также представлены собранные Шафером 1500 бобин магнитофонных записей и 1500 аудиокассет. ЮНЕСКО признала этот музей единственным подобным в мире.