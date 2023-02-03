"Оставь девушку в покое": Первая ракетка Казахстана встал на защиту Рыбакиной от ее тренера

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Журналист The Guardian Тумайни Карайол присоединился ко многим другим экспертам, раскритиковавшим тренера Елены Рыбакиной Стефано Вукова за его "непрофессиональное" поведение с игроком, особенно на Открытом чемпионате Австралии 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет Sportskeeda.com, Вуков работает с 23-летней казахстанкой с 2019 года. Под его руководством Рыбакина выиграла свой первый титул "Большого шлема" — Уимблдонский турнир 2022 года — и ворвалась в топ-10 рейтинга WTA после выхода в финал недавно завершившегося Открытого чемпионата Австралии.

Однако тренера раскритиковали эксперты и болельщики, утверждая, что он плохо обращается с игроком. Вукова видели кричащим на Рыбакину во время ее полуфиналов и финалов в Мельбурне, что побудило бывшую теннисистку Пэм Шрайвер обратиться к действующей чемпионке Уимблдона с просьбой сменить тренера.

Беседуя с журналистом Беном Ротенбергом в подкасте, Карайол призвал Вукова сбавить тон и перестать негативно относиться к игроку.

"Он чрезвычайно оживленный и напряженный, кричит, закрывает голову руками, он очень громкий и очень негативный. Это большой контраст с ней [Еленой Рыбакиной], учитывая, насколько она тихая и сдержанная. Как минимум, это действительно должно быть для Вукова поводом задуматься о том, как вы разговариваете со своим учеником. Вы можете быть энергичным и оживленным, не будучи таким негативным", - сказал Карайоль.

Карайол вспомнил, как ныне первая ракетка Казахстана Александр Бублик попросил Вукова не давить на Рыбакину, когда два игрока тренировались вместе.

"Это было в Истборне, когда Рыбакина тренировалась с Бубликом и начала отбивать его подачи. Это было нелегко, она отбила пару. Но после каждой подачи вы видели, как Вуков просто бежал к задней линии, брал ее ракетку и показывал ей, как отвечать. Она действительно становилась немного раздраженной и взволнованной", - добавил Карайол.

"В конце концов, Бублик сказал: "Почему бы тебе не вернуть мои подачи Вукову". Затем он подал ему пять эйсов и в шутку сказал: "Оставь девушку в покое. Не дави на нее".