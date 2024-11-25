Остановку блока на Экибастузской ГРЭС-1 прокомментировали в Минэнерго

Сроки запуска блока на Экибастузской ГРЭС-1 назвал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz. По его словам, на ГРЭС-1 по первому блоку идут работы.

"В ближайшее время планируется пусконаладка. До конца года планируем запустить. Планы мы не отменяем", – сказал Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

Министр также ответил на вопросы о строительстве двух энергоблоков на ГРЭС-2. Он отметил, что там идут предварительные технико-экономические исследования. На данный момент завершены все процедуры с казахстанской и российской сторон.

"Единственное ― остается открытым вопрос о предоставлении субсидий со стороны Правительства для удешевления заёмных средств. Мы сейчас ждём решения со стороны наших российских коллег".

Ранее министр сообщил о том, что в Казахстане снизилась добыча нефти.