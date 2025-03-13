В ответ на распространяемые слухи о полной остановке Жезказганского медеплавильного завода, представители предприятия заявляют, что данная информация является недостоверной, передаёт BaigeNews.kz.

Завод продолжает работать в штатном режиме, и возможны лишь кратковременные приостановки производства, связанные с нехваткой концентрата из-за простоя рудника "Жомарт".

"Информация о полной остановке завода не соответствует действительности. Производственный процесс продолжается в обычном режиме, и любые приостановки носили лишь краткосрочный характер. Мы призываем СМИ и общественность воздержаться от распространения недостоверных сведений", — сообщили в Казахмысе.

Завод продолжает свою работу, и ситуация контролируется. Официальные источники настоятельно просят доверять только проверенной информации.

17 февраля на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло ЧП. Шахтеры остались под завалами горной массы. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту завели уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт". А мажилис потребовал создать отдельный госорган по промышленной безопасности.

5 марта были озвучены предварительные итоги расследования.