В Казахстан из Москвы доставят останки погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата Оразгали Белюбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РК в РФ.

Церемония их передачи прошла в посольстве. По погибшему, согласно мусульманским традициям, был совершён обряд жаназа.

Фото: посольство РК в РФ

Останки погибшего солдата были найдены осенью прошлого года в Новгородской области местными поисковыми отрядами "Медведь" и "Находка".

"Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность. Это уроженец Семипалатинской области Оразгали Белюбаев 1908 года рождения. До нынешнего момента боец числился пропавшим без вести. По данным поисковиков, он погиб в августе 1943 года при попытке освобождения города Старая Русса", – сообщили в посольстве.

Были найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят на Родину, где захоронят со всеми почестями.

Командир новгородского поискового отряда "Находка" Александр Морзунов признался, что каждый раз с волнением открывает солдатский медальон.

"Когда удаётся установить личность бойца, он возвращается из небытия, у него появляется дом, семья, родные, страна, где он навсегда останется в памяти. Это самое важное, ради чего мы, поисковики, работаем", – рассказал Александр Морзунов.

Командир новгородского поискового отряда "Медведь" Игорь Тума напомнил, что не всегда, к сожалению, удаётся установить личности погибших, однако в случае с казахстанским бойцом им повезло: с помощью современных технологий были расшифрованы данные бланка в медальоне, а затем нашлись его родственники.

Фото: посольство РК в РФ

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.

Сообщалось, что в Казахстане разыскивают родных солдат, которые во время Великой Отечественной войны умерли в госпиталях Чеченской Республики.