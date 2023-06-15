Останки людей нашли при реконструкции стадиона в Петропавловске

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При реконструкции стадиона "Карасай" в Петропавловске были обнаружены останки человеческих костей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

️"14 июня в 9:59 в оперативный канал 102 УП города Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что при реконструкции стадиона "Карасай" были обнаружены останки человеческих костей", - сообщили в полиции.

Кроме того, предварительно установлено, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации второго отдела УП города Петропавловска.