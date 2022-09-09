Останки казахстанского солдата передали посольству Казахстана в Москве

Как сообщается на сайте посольства, останки обнаружили летом бойцы поискового отряда "Находка" в Демянском районе Новгородской области. Благодаря хорошо сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность воина. Им оказался уроженец Джувалинского района Южно-Казахстанской области (ныне Жуалынский район Жамбылской области) Сапарбай Имахаев, 1916 года рождения. В 1939 году он был призван Сайрамским РВК и пропал без вести в январе 1943 года.

При содействии посольства РК в РФ и общественного объединения Atamnyn Amanaty найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят на Родину, где захоронят со всеми почестями.

Военный атташе при посольстве РК в РФ Ержан Ермекбаев рассказал, что в семье Имахаевых было три брата: Абдибай вернулся с войны, Сапарбай и Абиш пропали без вести. Все эти годы сначала их мама Дана, потом родные занимались поисками сведений о них, но, к сожалению, безрезультатно. И вот долгожданное известие.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков солдат будет продолжена.