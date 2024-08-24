"Остался без денег": в Шымкенте выросло число дел о мошенничестве

Мошенники становятся все находчивее и изощрённее: только за семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 409 уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. Людям, которые попались на уловки аферистов, продавали через интернет и соцсети технику, мебель, инструменты и детали для автомобилей. Порой речь шла об очень больших суммах, которые пострадавшие не могут вернуть по сей день, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько лет подряд житель Шымкента Андрей Егоров пытался взять кредит в одном из банков города, однако постоянно получал отказ по разным причинам. В один из будничных дней на телефон мужчины поступил звонок от так называемого сотрудника банка, который сообщил, что неизвестные пытаются в данный момент оформить кредит на Андрея. Мужчина и представить не мог, что из-за обычного телефонного разговора он потеряет несколько сотен тысяч тенге.

"В начале февраля мне звонит парень и представляется сотрудником службы безопасности одного из банков. Затем сообщает, что прямо сейчас на меня оформляют кредит мошенники, и начинает диктовать поэтапно инструкцию, что мне необходимо делать, чтобы этого избежать. На тот момент я был удивлен, так как до этого мне постоянно отказывали в кредитах, позвонил домой, но до родных не дозвонился. Голос в трубке был убедительный, хорошо поставленный и уверенный, четко объясняющий, что нужно делать и в какой последовательности. Очень хорошо вводят телефонные мошенники в заблуждение и выглядит это, как гипноз. Тогда на моем счету был миллион тенге, я дошёл до ближайшего магазина где есть терминал и снял 970 тысяч. И все это не положив трубку, вот только во время разговора меня "переключили" на консультанта по имени Ольга. Не понимаю, почему тогда меня это не насторожило. Деньги я перекладываю на счёт и на этом все. Собеседники на протяжении всего разговора держали в нервном напряжении! Когда я дошел до работы, мне понадобилось заново скачать банковское приложение", — говорит Андрей.

Дозвониться до настоящих сотрудников банковского отдела, по словам героя, оказалось непростой задачей. На сегодняшний день на телефонные звонки клиентов банка отвечают роботы или автоответчики.

"Не понимаю, каким образом мошенники это провернули, но мои деньги ушли в один из банков Украины. С трудом мне удалось дозвониться до оператора моего банка, который мне рассказал, какие операции были проведены и что 970 000 тенге ушли заграницу. Написал заявление в банк о случившемся, затем пошел в РОВД, пока я был в очереди, чтобы оставить заявление со мной были такие-же пострадавшие. Кто-то потерял, как и я миллион, были и те, у кого списалось больше! Деньги вернуть мне, естественно, так и не удалось, хотя были и номера, с которых звонили и заявления. Теперь я с уверенностью могу сказать, что наши персональные данные практически не защищены и хранить суммы на счетах не так уж и безопасно", — завершает рассказ Андрей.

Немало аферистов обитает и на просторах социальных сетей. Мошенники создают красивые странички с товарами порой занижая рыночные цены, вот только свои покупки клиенты так и не получают. Новый стол, который Анастасия Грунникова заказала через страницу инстаграм за 150000 тенге, девушке так и не привезли.

"Слышала очень много историй, что людей обманывают через интернет, и схем очень много, вот я на одну такую лжестраницу попалась. На сегодняшний день я нахожусь в декретном отпуске и мне удобно совершать покупки онлайн. Всегда тщательно подхожу к выбору, к заказу, проверяю на достоверность страницы, не мошенники ли это. Всегда обязательно заходила проверяла, сколько раз было изменено имя у аккаунта, так как это основной показатель. Смотрела комментарии, живая страничка, не живая. И, в общем, всегда все было отлично. Делала покупки на самые разные суммы 300-400 тысяч тенге. Но все-таки случился такой неприятный опыт. В общем, был день рождения у моих родных. Я решила им заказать в подарок новую мебель. Все как обычно. Зашла, вбила в поисковик мебель, и вышла сразу первая страничка. Что меня смутило? Единственное, что название у страницы было изменено семь раз. В остальном вопросов не было. Мне очень быстро ответил менеджер страницы, предоставил каталог, рассказал про мебель и ответил на все мои вопросы. Подозрения, которые были до этого улетучились, и я решила оформлять подарок", — рассказала Анастасия.

В переписке продавец интересовался самыми разными деталями, усыпив доверие, а затем отправил счет на оплату.

"Сложно было понять, что на "проводе" мошенники. Выглядело как обычная покупка в онлайн-магазине. Когда мне первый раз дали счет на оплату, она не прошла. В этот момент можно было задуматься, но я решила довести дело до конца. Все-таки я надеялась на то, что мне впервые в жизни повезло, что появилась такая возможность заплатить в два раза меньше за качественную мебель. Но, как говорится, скупой платит дважды. И когда мне повторно дали второй счет на оплату, там был указан совершенно другой город, и была написана уже не организация, а просто фамилия. И на этот, получается, адрес мне выставили счет, я его оплатила. Сказали, в течение недели будет сделан заказ. Как только будет сделан заказ, мы обязательно вам напишем. Но, естественно, через неделю ничего не случилось. Когда я написала, мне уже никто не отвечал", — рассказала о своей встрече с аферистами Настя.

Люди, занимающиеся аферами и мошенническими действиями, не только распродают не существующий товар, но и могут испортить отпуск. Предлагая отпускникам выгодные туры на самые популярные направления. Турагент Анна Карпова, поделилась как обещаниями о красивом отпуске заманивают жулики.

"В 2019 году я открыла свою турфирму, и смело могу сказать, что знаю о направлениях и странах в которых можно отдохнуть абсолютно все! Конечно бывают выгодные и горящие туры, но и их необходимо приобретать в специализированных агентствах у которых есть документы и сертификаты. К сожалению, сейчас очень много открывается недобросовестных турагентств, которые не просто продают путевки в никуда, но и умудряются уходить от ответственности. Немало туристов, которые решаются купить тур у неизвестного оператора недавно появившегося на просторах сети. Переводят деньги, и дают свои паспортные данные. О том, что человек стал жертвой мошенников, потерял финансы, и никуда не летит узнают у стойки в аэропорту. Конечно звонят, рассказывают о случившимся, просят помочь, но вернуть средства зачастую невозможно. Распознать подвох, что приобрел тур у аферистов практически нереально, все выглядит максимально естественно", — рассказывает турагент Анна Карпова.

О том, что аферисты почти всегда остаются безнаказанными, подтверждает ещё одна горожанка Шымкента. Удачей посчитала Ольга Абдукадырова возможность приобрести запчасти по хорошей цене на свой семейный автомобиль. Модель машины редкая, поэтому найти хорошую запчасть, да еще и недорого показалось женщине фортуной.

"Машина у нас "Ford Mondeo", и найти на нее запчасти очень непросто. Вот и искали по всему Казахстану узнали от знакомых, что кто ближе к границе РФ, там возят запчасти очень недорого. Нашли в интернете страницу фирмы под названием "Аспен", прочитали отзывы и решили приобретать необходимое. Очень удивило, что в наличие была любая деталь. Вплоть до болтика, все было на складах только покупайте! Пообещали выбранный товар снять на видео и скинуть в мессенджер. Кадры действительно пришли, и это нас это уверило, что нужно покупать. Внесли предоплату 50 %, а остаток необходимо было выплатить, когда выезжает фура. Фура должна была выехать из Екатеринбурга", — поделилась Ольга.

По словам собеседницы, мошенники заранее знали, какие карты обслуживает наш Казахстан и тут они в доверие вошли напрочь.

"Мол, работают с РК уже давно. Назвали логистическую компанию, куда придут запчасти. Мы проверили и адрес и то что они действительно работают с Екатеринбургом. И стали ждать как фура придет. Через 5 дней на связь менеджер уже не выходил. Оплату произвели через Kaspi на Сбербанк. Все выписки и реквизиты есть. Решила написать о них отзыва на сайте, а в ответ откликнулись десятки людей, которые тоже остались без денег. Мы писали групповое заявление в полицию, но не сдвинулось наше дело. Обидно, что реклама фирмы, которая нас обманула еще долго стояла в Гугле. А люди лишились своих денег", — сетует Ольга.

В полиции сообщают, что сотрудники постоянно проводят комплекс мероприятий по профилактике мошенничеств в интернете. Однако обычно злоумышленники звонят нашим гражданам и представляются сотрудниками банка, полиции и комитета национальной безопасности и утверждают, что на их банковских счетах происходит сомнительные операции, после чего, требуя продиктовать "СМС-код", завладевают их денежными средствами.

"За семь месяцев этого года по Шымкенту 409 людей стали жертвами интернет мошенников, и каждый месяц к этому числу добавляются 70-80 человек. На уловки попадаются (это примерно) люди выше среднего возраста. За 2023 год раскрыто 302 уголовных дел. А за период 7 месяцев 2024 года раскрыто 124 уголовных дел. Самые частые способы мошенничества это, звонки от лжесотрудников банка, предоплата за товар в интернете, обналичка товарного кредита, фишинговые ссылки", — говорит старший оперуполномоченный группы раскрытия киберпреступности Управления криминальной полиции Жумабай Нурсултан.

Чтобы не стать жертвой мошенников по словам полицейского рекомендуется соблюдать несложные правила.

"Не доверяйте людям, которые представляются по телефону сотрудниками службы безопасности банка. Если звонят из банка, положите трубку и перезвоните в банк сами, чтобы в этом убедиться. Не сообщайте никому свои персональные данные и не совершайте никаких действий. Если кажется, что разговариваете с мошенником, кладите трубку. Даже если думаете, что вы все держите под контролем и злоумышленники вас не обманут, лучше не рисковать. Полиция не занимается возвратом денежных средств, однако в ходе следствия с начала года потерпевшим было возвращено более 60 млн тенге. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно звоните на номер 102", — говорит Жумабай Нурсултан.

Интернет-преступники ежедневно придумывают новые способы и уловки, чтобы завладеть средствами доверчивых граждан. Единственный способ не стать жертвами злоумышленников быть на чеку и перепроверять любую информацию самостоятельно.