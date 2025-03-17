До 1 апреля 2025 года владельцам транспортных средств в Казахстане необходимо уплатить налог на автомобили. До окончания срока оплаты осталось всего семь рабочих дней. После 1 апреля за каждый день просрочки начнется начисление пени, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов (КГД), размер налога зависит от объема двигателя автомобиля и базового размера МРП (минимального расчетного показателя), который на 2024 год составляет 3692 тенге.

Для машин с объемом двигателя свыше 1500 кубических сантиметров к базовой ставке прибавляется 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.

Рассчитать сумму налога можно самостоятельно через мобильное приложение e-Salyq Azamat или на официальном сайте Комитета госдоходов.

С 15 марта владельцы авто начали получать push-уведомления с предварительным расчетом суммы, которую можно заплатить через банковские приложения или "Казпочту".

Если налог не будет уплачен в срок, налоговые органы начнут процедуру взыскания. Это включает уведомления о долге, вынесение приказов о взыскании и передачу их частным судебным исполнителям, которые могут арестовать имущество и банковские счета должника, а также ограничить доступ к банковским услугам. Также возможен запрет на выезд за границу.

В случае возникновения вопросов по расчету налога на транспорт гражданам рекомендуется обращаться в управление госдоходов по месту жительства.