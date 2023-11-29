Остались со шрамами на лице: соседская собака покусала детей в ВКО

Двух детей госпитализировали после нападения собаки в Белоусовке Глубоковского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По словам тети пострадавших детей, её племянников покусала соседская собака.

"Мальчики пришли в чужой двор, чтобы поиграть с соседскими детьми, и решили погладить животное. Дети не боялись пса, поскольку играли с ним ранее, когда он выбегал за ограду", - рассказала женщина.

В управлении здравоохранения ВКО сообщили, что дети до сих пор находятся в ЦМиРе.

"Один ребенок — в отделении нейрохирургии, он чувствует себя хорошо. Второй госпитализирован в отделение микрохирургии глаза с множественными укушенными ранами лица, в том числе век, волосистой части головы. Пациента прооперировали в экстренном порядке", - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

В департаменте полиции ВКО прокомментировали, что в этом случае заводить досудебное расследование нет оснований.

"Нам сказали, что заявление писать бесполезно: дети сами зашли в чужой дом, хотели погладить собаку, сами виноваты… Дети на всю жизнь остались со шрамами, причем на лице. Мы не просим кого-то наказать, просто хотим, чтобы подобная ситуация ни с кем больше не повторилась", — добавила родственница мальчиков.