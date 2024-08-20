Оспа обезьян: есть ли риск вспышки в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на заседании правительства рассказал, есть ли риск вспышки оспы обезьян в Казахстане, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

"Оспа обезьян редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением покраснения. С момента первой регистрации вспышки с мая 2022 года подтверждено порядка 99 тысяч случаев, из них 189 летальных. Эндемичные страны включают Гану, Конго, Камерун, Либерию, Нигерию, Центральную Африканскую Республику. На сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано", - указал Ержан Нурлыбаев.

По его словам, оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах.

"Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции.

Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Контагиозность, заразность данной инфекционной заболеваемости по мнению ученых невысока. Возникновение вспышки на территории Республики Казахстан минимальна", - заверил спикер.

Несмотря на это, указал вице-министр, на сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.