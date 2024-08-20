Оспа обезьян: есть ли риск вспышки в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на заседании правительства рассказал, есть ли риск вспышки оспы обезьян в Казахстане, передаёт корреспондент Baigenews.kz.
"Оспа обезьян редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением покраснения. С момента первой регистрации вспышки с мая 2022 года подтверждено порядка 99 тысяч случаев, из них 189 летальных. Эндемичные страны включают Гану, Конго, Камерун, Либерию, Нигерию, Центральную Африканскую Республику. На сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано", - указал Ержан Нурлыбаев.
По его словам, оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах.
"Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции.
Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Контагиозность, заразность данной инфекционной заболеваемости по мнению ученых невысока. Возникновение вспышки на территории Республики Казахстан минимальна", - заверил спикер.
Несмотря на это, указал вице-министр, на сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.
"На случай завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию, разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методов диагностики и лечения. На сегодня подготовлено постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайных ситуациях. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения", - резюмировал Нурлыбаев.
Самое читаемое