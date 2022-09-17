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Оспа обезьян добралась до материковой части Китая
Китайские медики зафиксировали первый завозной случай заболевания оспой обезьян в материковой части страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
В ведомстве отметили, что по информации Центрального телевидение Китая, заболевшего выявили в городе Чунцин на юго-западе КНР.
Носитель вируса оспы прибыл из-за рубежа, его сразу поместили на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Во время изоляции медики обнаружили у прибывшего в Китай гражданина сыпь. Лабораторный тест подтвердил заболевание оспой обезьян.
Телеканал со ссылкой на эксперта сообщает, что риск распространения заболевания относительно низок, так как заболевший был помещен на карантин после прибытия.
В конце июня заболевший оспой обезьян был выявлен на острове Тайвань. В начале сентября пациент был выявлен в Гонконге.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это лёгкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
23 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.
Ранее в Минздраве РК заявляли, что Казахстан имеет низкий риск распространения оспы обезьян, а также что препарат против этого заболевания могут включить в протокол лечения в Казахстане. В июле в стране уже появились ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян.
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