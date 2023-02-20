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Особый статус для человека труда и многодетных обещают кандидаты в депутаты мажилиса
Представители политических партий начали агитационную работу в регионах. О чём они говорили на встречах с избирателями, читайте в материале BaigeNews.kz.
Кандидаты в депутаты мажилиса от ОСДП по партийному списку Ауесбаев, Насибулов и Токсамбаева провели встречу с работниками ТОО "Корпорация Караганды-Нан", а также избирателями Карагандинской области. Представители партии рассказали собравшимся о предвыборной программе, которая содержит предложения по борьбе с коррупцией и улучшению благосостояния граждан.
В Таразе состоялась встреча кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Ауыл" с коллективом ТОО "Полиэтилен-Агро". Жигули Дайрабаев, Анна Данченко, Ерболат Саурыков, Даулеткерей Капулы ознакомились с деятельностью предприятия, выпускаемой продукцией, обсудили планы развития.
По словам кандидата Жигули Дайрабаева, одна из ключевых задач партии "Ауыл" – развитие индустриального потенциала агросектора.
Представители партии "Ауыл" намерены добиваться присвоения особого правового статуса человеку труда.
Региональный штаб партии зелёных "Байтақ" в Туркестанской области дал старт автобусному турне с Сайрам-Шымкент-Туркестан. В мероприятии приняли участие члены штаба Туркестанской области и Шымкента, кандидаты в маслихаты.
Автобус с участниками заезжал во дворы, на рынки и курсировал около площадей, объявляя лозунги партии, разъясняя программу объединения.
Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам больших городов и регионов, высокому уровню загрязнённости воздуха, водоёмов и ландшафта.
В ходе турне участники акции собрали у жителей региона предложения и пожелания.
Народная партия Казахстана и Объединение матерей Казахстана провели республиканский "Курултай матерей", посвящённый проблемам многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
В ходе мероприятия организаторы ознакомили участников с предвыборной программой НПК, в которой таким семьям и их социальной защите уделено большое внимание.
Партия предлагает ввести и закрепить пожизненный статус многодетной матери, обеспечить семьи доступным жильём через систему льготного ипотечного кредитования и гособеспечения, отменить адресную социальную помощь и компенсировать её повышением детского пособия до достойного уровня, как минимум, в размере минимальной заработной платы – 70 тысяч тенге.
В Усть-Каменогорске прошла встреча кандидата в депутаты мажилиса от НПК Александра Милютина с работниками Ульбинского металлургического завода.
Предвыборная программа партии содержит меры, направленные на решение актуальных проблем работников горно-металлургического комплекса. В их числе разработка нового Закона о профсоюзах, госпрограммы по трудоустройству высвобождаемых работников и другие.
Партия борется за снижение пенсионного возраста до 50-55 лет для работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
По словам спикера, партия за пересмотр итогов незаконной приватизации и возврат всех предприятий государству, принятие закона по борьбе с бедностью, реабилитацию кредитов граждан и другие меры, призванные улучшить благосостояние народа.
Руководители и члены партии Respublica прибыли в область Жетісу. Партийцы посетели ряд населённых пунктов региона, включая Талдыкорган.
В областном центре состоялся форум "Жақтастар форумы" и встреча лидеров партии, кандидатов в депутаты и членов республиканского предвыборного штаба с населением, которую посетили более 1 000 человек.
Как отметила сопредседатель партии, кандидат в депутаты мажилиса Динара Шукижанова, нынешний электоральный цикл является особенным для страны, так как впервые за долгие годы в стране зарегистрированы новые партии, которые принимают активное участие в избирательной кампании.
В форуме также приняли участие председатель партии и кандидат в депутаты мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель партии Сырымбек Тау, кандидаты в депутаты Олжас Куспеков, Қырмызы Жандосова, Бахытбек Хамит, Екатерина Смолякова, Динара Наумова и Олжас Болатбекұлы. Члены партии, работники местных предприятий, горожане и лидеры общественного мнения обсудили различные вопросы развития страны и реформы, которые необходимо проводить.
Члены партии также провели встречу с жителями села Сарыозек Кербулакского района, в которой поучаствовали более 200 человек.
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