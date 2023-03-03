Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

На брифинге штаба "За честные выборы" юрист Жанар Буканова рассказала об особых избирательных участках, передаёт Baigenews.kz.

"Кроме обычных избирательных участков, существуют отдельные особые участки, которые находятся на территории воинских частей. Все, кто находится на этой территории, в том числе и семьи военнослужащих, голосуют по этому участку. Но если военнослужащий прикреплён по месту жительства в другом месте, то он голосует как и все граждане", - сказала юрист.

Ещё одни особые избирательные участки создаются при представительствах посольств Казахстана за рубежом.

"Сейчас более 70 таких участков создано. Наши граждане, которые длительное время находятся зарубежом или же в командировке, на основе своих паспортов могут прийти на участок, подать заявление и проголосовать", - добавила Жанар Буканова.

Кроме того, она отметила, что казахстанцы, которые перед днём выборов вылетают в загранпоездку, туристические поездки или гостевые визы, тоже могут прийти на избирательный участок, зарегистрироваться и отдать свой голос.