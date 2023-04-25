Особую жилищную программу разработали в Шымкенте

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В этом году в Шымкенте запустят программу Qamqor. Ожидается, что проект поможет решить жилищный вопрос специалистов разных сфер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Подробности сообщила руководитель Управления жилья Шымкента Жанат Утебаева.

По её словам, программа Qamqor рассчитана на тех горожан, кто не смог приобрести жильё в рамках других проектов. Принять участие в ней смогут врачи, медсёстры, санитары, педагоги, воспитатели, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники, работники сферы культуры и спорта, журналисты, работники энергетической отрасли и филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"В ходе реализации программы приоритет будет отдан доступности жилья для работающей молодёжи в возрасте до 35 лет. Жильё также можно найти и купить на первичном или вторичном рынке. Максимальная сумма займа составляет 20 миллионов тенге. Первоначальный взнос по кредиту - 10 процентов, годовая ставка - пять процентов, далее снижается до 3,8 процента годовых", - сказала Утебаева.

На этот год в рамках программы Qamqor из бюджета выделено три миллиарда тенге. На первом этапе жильё смогут получить 150 человек.