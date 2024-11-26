Особую экономическую зону создадут у аэропорта Актобе

Министерство промышленности и строительства страны опубликовало проект постановления правительства о создании Актюбинской особой экономической зоны. Под эти цели отдадут 858 гектаров земли возле Международного аэропорта Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

В постановлении указано, что особая экономическая зона "Актобе" будет расположена на южной стороне города, вдоль Южной кольцевой дороги, в районе Международного аэропорта А. Молдагуловой.

"Территория ОЭЗ является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан и составляет 858 гектаров", - говорится в документе.

Перед особой экономической зоной поставлена задача по привлечению в область в 2025 году инвестиций в размере 500 миллионов тенге. С 2040 по 2049 годы ежегодно необходимо инвестировать 170,7 миллиарда тенге.