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Особо крупную партию трамадола изъяли в Жамбылской области. В результате спецмероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"В ходе обыска дома подозреваемого в спальне изъято 3 430 штук “Трамадола“, 90 штук “Самнола“ и 138 штук “Тропикамида”. Всего 3430 таблеток, 514 грамма синтетических веществ", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.

Задержанный дал признательные показания. Подозреваемому грозит от трёх до семи лет лишения свободы.