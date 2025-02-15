В Астане сотрудники управления криминальной полиции пресекли незаконную деятельность очередного закладчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Задержан 36-летний мужчина, который занимался распространением наркотиков на территории столицы. При личном досмотре в кармане куртки мужчины найдены около 300 тысяч тенге.

"В результате обыска в доме на кухонном шкафу обнаружены пластиковая бутылка объемом 937 мл с жидким светло-коричневым веществом, 400 пластиковых ампул, предназначенных для разлива масла, и свертки бумаги, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно, гашиша. Кроме того, в результате дополнительных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, где, по словам задержанного, были осуществлены закладки, с нескольких адресов было извлечено 2 свертка, внутри каждого из которых находились 4 ампулы с наркотическим средством", — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, содержимое в бутылке и ампулах оказалось смолой каннабиса. Таким образом из незаконного оборота был изъят почти литр гашишного масла.

Полицейские выяснили, что мужчине в Telegram предложили "работу" закладчика. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.