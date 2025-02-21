В Астане полицейские изъяли партию гашиша весом 67 килограммов. Ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств на территорию столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали ранее судимого жителя города. У него при личном осмотре и по месту жительства обнаружено 1,5 килограмма гашиша, а также изъято около 5 миллионов тенге.

В ходе установления канала поставки и поиска других соучастников преступной цепи на следующий день оперативникам удалось задержать оптовика, который привозил наркотики из южных регионов для дальнейшей реализации. При обыске по его месту жительства обнаружены две пластиковые бочки, в которых содержалось 45 пакетов с наркотическим веществом.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Задержанные помещены в ИВС.