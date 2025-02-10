Компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу жилой дом с цокольным этажом, передаёт BaigeNews.kz.

Особняк находится по адресу район Нура по улице Ерейментау, 1.

Дом выставлен с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража.

Стартовая цена дома - 1,8 млрд тенге.

Торги состоятся 25 февраля в 10.00.

Отметим, фотографии дома совпадают с кадрами, которые ранее публиковал КНБ после задержания Карима Масимова.

Напомним, сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.

В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.

Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.