Особняк Карима Масимова выставили на торги
Общая площадь дома - 2877,7 квадратных метров.
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Компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу жилой дом с цокольным этажом, передаёт BaigeNews.kz.
Особняк находится по адресу район Нура по улице Ерейментау, 1.
Дом выставлен с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража.
Стартовая цена дома - 1,8 млрд тенге.
Торги состоятся 25 февраля в 10.00.
Отметим, фотографии дома совпадают с кадрами, которые ранее публиковал КНБ после задержания Карима Масимова.
Напомним, сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.
В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.
Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
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