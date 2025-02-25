Элитный особняк бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова не смогли продать на торгах, передаёт BaigeNews.kz.

Аукцион проходил в формате повышения цены. Стартовая стоимость дома составляла 1,88 млрд тенге, а гарантийный взнос был 117,96 млн тенге.

Торги начались 25 февраля 2025 года в 10:00 на платформе E-Qazyna. На момент начала аукциона не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена. Таким образом торги не состоялись.

Напомним, компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу жилой дом с цокольным этажом. Особняк находится по адресу район Нура по улице Ерейментау, 1.

Дом Карима Масимова выставлен с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража.

Сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.

В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.

Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.