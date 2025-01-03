Дом, в котором снимались эпизоды культовой комедии 1990 года "Один дома" с Маколеем Калкином в главной роли, купили прямо перед Рождеством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Кто стал владельцем недвижимости, не уточняется.

Особняк начали продавать ещё 24 мая, за него просили 5,25 млн долларов. Через неделю нашёлся первый покупатель, но сделку тогда не оформили. Сейчас на сайте, где было выставлено объявление, появилась пометка, означающая, что продавец принял предложение потенциального покупателя.

Двухэтажный кирпичный особняк площадью почти 850 квадратных метров расположен в пригороде Чикаго. В 2012 году его продали за 1,58 млн долларов, хотя предыдущие владельцы запрашивали 2,4 млн долларов. Новые хозяева сделали внутри масштабную перепланировку и ремонт, расширив жилую зону. Сейчас в доме пять спален, шесть ванных комнат, две прачечные и тёплый гараж. При этом гостиную и столовую оставили почти без изменений. Подвал тоже стал значительно отличаться от того, что можно увидеть в "Один дома". Теперь он оборудован спортивным залом, комнатой отдыха, баром и домашним кинотеатром. Изменилась и главная лестница на второй этаж, по которой герой Маколея Калкина съезжал вниз на санках.