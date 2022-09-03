Особенности проекта "Комфортная школа" назвал глава Минпросвещения

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Глава министерства просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал, как ведомство будет решать проблему дефицита ученических мест в казахстанских школах, передаёт BaigeNews.kz.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в недавнем Послании народу Казахстана Президент страны особое внимание уделил вопросам дальнейшего развития системы образования и поддержки педагогов.

"Главой государства поручено принять новый национальный проект "Комфортная школа" для решения проблем дефицита ученических мест, трёхсменных и аварийных школ. В 2021 году было введено беспрецедентное количество новых школ – более 250. В этом году планируется ввести более 230 школ. Тем не менее проблема остаётся острой. В рамках нацпроекта к 2025 году планируется создать не менее 840 тысяч ученических мест. При этом новые школы должны быть оснащены самым современным оборудованием, необходимым количеством кабинетов, спортзалов. Предлагается начальные и старшие классы обучать в отдельных блоках со своими столовыми, санузлами, спортзалами", – написал министр просвещения.

Он подчеркнул, что упор сделают на изучении предметов естественнонаучного цикла и английского языка в старшей школе.

Рассматривается возможность увеличения часов по этим предметам, работа по обновлению программ по предметам уже началась.

Кроме того, в министерстве планируют обеспечивать школьной формой детей из социально уязвимых семей, также ведётся работа по внедрению образовательного счёта по средствам, выделяемым на обучение детей. ​​​

Министр отметил, что несмотря на почти двукратное увеличение зарплаты воспитателей детских садов за последние три года, она всё ещё недостаточна для привлечения квалифицированных кадров.

"Если несколько лет назад на одно место по данной специальности конкурс был больше 10 человек, то сейчас – меньше одного. В связи с этим, Глава государства дал поручение увеличить зарплату и снизить нагрузку педагогов детских садов.

Отдельное поручение дано относительно подготовки педагогических работников. Нами будет разработан новый профессиональный стандарт "Педагог", который станет основным ориентиром для разработки образовательных программ (ОП) вузов и колледжей по педагогическим направлениям подготовки", – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он уточнил, что ведомство также планирует разработать специальные стандарты для аккредитации образовательных программ вузов по подготовке педагогов.

По всем поручениям министерство уже начало работать. По отдельным вопросам созданы рабочие группы, состоящие из педагогов, директоров организаций образования, экспертов и сотрудников отделов и управлений образования.