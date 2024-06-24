Особенности национального туризма: Качественный рывок или саботаж и вредительство

Пора отпусков началась… Самое время профильным чиновникам озаботиться – как этим летом иностранных туристов принимать и где, конечно, собственным гражданам отдыхать… А вопросов накопилось столько, что президенту пришлось созвать всех в Ак орде и по полочкам разобрать: почему у нас в отрасли всё так системно плохо. Странно, но меньше, чем за неделю, до этого неприятного, для отдельных чиновников, совещания, руководство министерства туризма, с официальной площадки, наоборот, публично отчиталось, что наша туристская отрасль уже совершила качественный рывок… А может профильное ведомство про какой-то один туризм говорило, а президент про другой? Даже в сухой статистике, доля туризма в структуре экономики, как напомнил Токаев, упала на полпроцента. А у министерства всё растёт и растёт… Хотя наши фактические показатели в три раза ниже, чем в среднем по миру. Но самое досадное -- знаете, что? Нам за такой национальный туризм даже перед ближайшими соседями стыдно… Отдельные направления работы профильного ведомства президент вообще назвал саботажем и вредительством. И настоятельно порекомендовал пересмотреть приоритеты в развитии туристических мест. "Точек роста", как их называют в министерстве туризма, ведомством было намечено сразу 20, по одной на каждый регион. Но Токаев чиновников поправил. Государственные резервы не безграничны, нечего их попусту распылять. Поэтому начнут скорее всего пока только с трёх. Странно, что до сих пор не начали…