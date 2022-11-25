Особенности и преимущества микрокредитования онлайн

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В наш быстрый век, который переполнен событиями на ходу, мы все больше ценим комфорт и собственное время. Именно поэтому все больше услуг для населения предоставляется в онлайн-режиме. Это касается и большинства финансовых услуг, включая микрокредитование. Сегодня вы можете получить микрокредиты без звонков от KMF, не выходя из дома. Об особенностях таких микрозаймов читайте далее.

Как получить микрокредит онлайн?

Для получения онлайн-микрокредита в компании FMF достаточно:

Зайти на сайт компании или скачать мобильное приложение для Android или iOs. Подать заявку с указанием необходимой суммы. Получить средства на любую из банковских карт Республики Казахстан.

На рассмотрение заявки обычно уходит около 15 минут, после чего деньги поступают на вашу карту. Также для получения микрокредита понадобится предоставить документ, удостоверяющий личность. Сумма онлайн-микрозайма находится в диапазоне 0,5-2 миллиона тенге. Что касается срока погашения, он варьируется от одного месяца до трех лет.

Преимущества онлайн-микрокредитования

Говоря о достоинствах такой финансовой услуги, важно отметить несколько наиболее значимых моментов:

комфорт – вам не потребуется посещать отделение банка или стационарное представительство микрофинансовой организации, чтобы получить деньги;

скорость – всего четверть часа, и деньги поступают на вашу карту;

простота – для подачи заявки вам потребуется ответить на простые вопросы;

высокий процент одобрения – большинство клиентов получают утвердительный ответ при запросе на микрокредит, даже в случае плохой кредитной истории;

минимум документов – в отличие от банков, компании KMF не требует предоставить справку о доходах и другую документацию.

Отдельно стоит отметить понятный график выплат, который указывается клиенту еще на этапе подачи заявки и внушительную сумму микрозайма. С каждым годом размер единоразового микрокредита растет. Учитывая множество преимуществ, именно микрокредиты онлайн сегодня считаются лучшим предложением для населения РК в плане получения средств.





