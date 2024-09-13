"Особенная атмосфера" - Александр Бублик о матчах Кубка Дэвиса в Астане

В Астане прошла жеребьёвка матча первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая состоится в феврале 2025 года. Представители сборных Казахстана и Дании ответили на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

Капитан сборной Дании Фредерик Нильсен подчеркнул, что команда ставит перед собой цель - выиграть матч.

"Самая основная задача - пройти как можно дальше. У нас нет сомнений, что первый матч принесёт хорошие результаты. Мы готовы начать. Уверены в потенциале. Наша сила не только в индивидуальных возможностях отдельных игроков, но и единстве команды, командном духе. Игроки поддерживают друг друга, позволяя стать лучшей версией себя", - сказал капитан.

Александр Бублик, который выступит в составе казахстанской команды, подчеркнул, что ему тяжело оценивать соперников и давать прогнозы на матч не стал.

"Я матчей 10-12 сыграл за команду, это особенная атмосфера, постараюсь сконцентрироваться на себе и показать свой лучший теннис", - сказал спортсмен.

Бейбит Жукаев отметил, что с нетерпением ждал возможность сыграть за сборную Казахстана. По его словам, он должен был дебютировать в национальной команде в начале года, но по состоянию здоровья это пришлось отложить.

"Очень жду матчей на выходных и надеюсь быть полезным команде. Надеюсь, нам удастся победить Данию в этом матче. Планы? Участие на Олимпиаде - это одно из высших достижений для любого спортсмена, и я очень хочу пробиться на игры в Лос-Анжелес 2028", - сказал Жукаев.

14 сентября первый игровой день откроет первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который встретится с Эльмером Мёллером. В следующем матче на корт выйдут Александр Шевченко и Август Хольмгрен.

15 сентября программа турнира начнётся с пары: Александр Недовесов и Бейбит Жукаев против Йоханнеса Ингилдсена и Кристиана Сигсгаарда. Далее запланированы две одиночные встречи: Александр Бублик сыграет с Августом Хольмгреном, а Александр Шевченко встретится с Эльмером Мёллером.

Согласно регламенту, капитан каждой из команд вправе заменить игрока в любом из матчей, но не позднее чем за час до начала игры.