Основные проблемы геологической отрасли Казахстана назвали ученые

Сегодня отрасль геологии переживает непростые времена: дефицит научных сотрудников, низкий уровень восполняемости природных запасов, низкая обеспеченность некоторыми ископаемыми. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала ассоциированный профессор кафедры геологической съёмки, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Satbayev University Сезим Мустапаева.

Как отметила Сезим Мустапаева, на сегодня все исследования в области геологии устарели и утратили актуальность: они были проведены ещё 30-35 лет назад и нуждаются в немедленном обновлении с использованием новых технологий, методик и лабораторных установок. Этим должно заниматься государство, заявляет учёный.

Вместе с тем, она считает, что основным решением этой проблемы является повышение заработных плат учёных и увеличение финансирования отрасли в целом.

"Нужна финансовая поддержка. Если будет хорошее финансирование, молодые специалисты будут приходить в сферу. Сейчас мы часто видим, что многие специалисты, которые заканчивают геологию, из-за низких зарплат, уходят в коммерческую сферу", - сказала Мустапаева.

Ещё одна проблема отрасли – непопулярность научной деятельности. Учёный отмечает, что сейчас молодые специалисты не занимаются наукой. По её словам, в стране не созданы условия для того, чтобы молодёжь шла в отрасль.

"Если посмотреть на западные страны, Америку, то можно увидеть, что там множество учёных уже в раннем возрасте занимаются наукой. Чем раньше человек приходит в науку, тем раньше он начнёт давать результаты. Если молодой человек начнёт заниматься наукой в 21 год, то к 30 годам он уже сделает какое-нибудь прорывное открытие", - считает Мустапаева.

Также учёный обратила внимание на формальный характер производственных практик студентов в вузах.

"Как правило, производственную практику студенты-геологи проходят на заводах и месторождениях. Последние в свою очередь несерьёзно подходят к вопросу, чисто "для галочки" выдавая справки о том, что студент у них прошёл практику. Нужно искоренить такое отношение. Они должны знакомить студентов с рабочим процессом на производстве. Только тогда у нас будут выпускаться хорошо подготовленные, образованные учёные. Университет и производственные предприятия должны работать в тесной связке", - поделилась своим мнением Сезим Мустапаева.

Она указала на ещё одну важную проблему отрасли геологии в Казахстане – сегодня старые месторождения истощаются, а новые не открываются.

"Казахстан богат на твёрдые полезные ископаемые. Главная проблема в этой сфере – у нас в настоящее время не открываются новые месторождения. Если будет продолжаться в таком духе, то через 10-15 лет те месторождения, которые работают сейчас, постепенно закроются, а специалисты разъедутся за границу. Всё это негативно повлияет на экономику Казахстана", - отметила учёный.

Решение проблемы она видит в увеличении штата сотрудников в отрасли.

"В Советское время разведкой занимались 80 тысяч человек. Сейчас в Казахстане разведкой занимаются всего лишь 5 тысяч человек по всей республике. Нужно увеличивать количество людей в разведке, нужно поднимать их статус, нужно оказывать им материальную помощь. Нужно увеличивать количество экспедиций", - сказала профессор.

Также она считает необходимым пополнение минерально-сырьевой базы.

"Что это означает? Допустим, запасы одного месторождения закончились. 2 тысячи человек, которые там работали, остались без работы. Так вот, их нужно трудоустраивать на новое месторождение", - отметила она.

В завершение Сезим Мустапаева подчеркнула, что для решения этих проблем геологии нужна поддержка государства в виде финансирования. Кроме того, назрела необходимость разработки программ геологоразведки отдельно по каждому виду ископаемых.

В Министерстве промышленности РК согласились с мнением учёной по поводу низкой восполняемости некоторых полезных ископаемых.

В ведомстве отметили, что государством проводится баланс всех полезных ископаемых.

"На нашем балансе более 130 полезных ископаемых. У нас есть полезные ископаемые, по которым восполняемость считается низкой. По основным полиметаллическим полезным ископаемым – золото, медь, цинк, свинец – средняя обеспеченность составляет более 40 лет. К примеру, обеспеченность золотом составляет 2 300 тонн. Ежегодно мы добываем 90 тонн золота. Обеспеченность составляет 20-25 лет. При этом надо отметить, что при разведке частными недропользователями постоянно пополняются наши запасы. Однако, есть прогнозы, которые говорят, что запасы золота в Казахстане достигают 20 тысяч тонн", - сказал председатель Комитета геологии Министерства промышленности РК Ерлан Акбаров на брифинге в СЦК.

Он добавил, что геологические запасы нефти составляют 4,4 миллиарда тонн. Запасы извлекаемой нефти 2,9 миллиарда тонн. Этого хватит на 30 лет. Прогнозируемые запасы 78 миллиардов тонн.

Ерлан Акбаров отметил, что эпоха крупных месторождений завершается, сейчас изучаются сложные, "слепые месторождения", которые находятся на глубине сотен и тысяч метров.

"За последние 5 лет государство потратило на геологоразведку 52 миллиарда тенге. Инвестиции в разведку твёрдых полезных ископаемых составили 357 миллиардов тенге. Государственное финансирование на квадратный километр составляет 8 долларов, частные средства – 67 долларов за квадратный километр", - рассказал о финансировании сферы Акбаров.

Он также согласился с предложением учёного внедрять новые технологии в отрасль геологии.